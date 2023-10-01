أخبار الهلال اليوم | نيمار فاقد للثقة .. وتاعرابت أفضل منه!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هل سيشارك آسيويًا؟ الكشف عن طبيعة إصابة نيمار مع الهلال

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لإصابة خلال مباراة فريقه الهلال أمام الشباب، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، جعلت الجميع يتسائل عن موقفه من المواجهة القادمة في دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"ستحطمونه!" .. نجم الهلال يحذر من طريقة معاملة نيمار في السعودية

"ابن بلدك هو أول من يدعمك" تنطبق هذه المقولة تمامًا على البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ محترف الهلال السعودي، مع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، إذ خرج للدفاع عنه أكثر من مرة منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المنقضي."اقرأ التفاصيل"

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إحباط إهدار ضربة جزاء في الديربي .. جورج جيسوس يتحدث عن نيمار "فاقد الثقة"

لا يزال البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، يبحث عن نفسه بقميص الزعيم، وهو ما يؤكده حديث مدربه البرتغالي جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

شهادة إيطالية .. تاعرابت أفضل من نيمار

أكد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق أضنة سبورت التركي، على أن النجم المغربي عادل تاعرابت أفضل من البرازيلي نيمار جونيور فنيًا.

وقال بالوتيلي خلال تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "تاعرابت بالنسبة لي أقوى فنيًا من نيمار".

وأضاف: نيمار ظاهرة مطلقة وقوي جدًا، وبالطبع لا يمكن المقارنة بينهما، ولكن على الجانب الفني تاعرابت أقوى".

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