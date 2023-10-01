"ستحطمونه!" .. نجم الهلال يحذر من طريقة معاملة نيمار في السعودية

رسالة نجم الهلال بشأن وضع نيمار في الهلال..

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"ابن بلدك هو أول من يدعمك" تنطبق هذه المقولة تمامًا على البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ محترف الهلال السعودي، مع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، إذ خرج للدفاع عنه أكثر من مرة منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

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أول أمس الجمعة، شارك نيمار في فوز الهلال في الديربي أمام الشباب بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، لكنه أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول.

وعقب المباراة، خرج ميشايل قائلًا خلال تصريحاته للإعلام: "نيمار لاعب رائع، أنا شخصيًا أتعلم منه، فهو شخص رائع جدًا وهادئ ويساعدنا، وسيقدم لنا المزيد من المساعدة في قادم المباريات، لكن الناس يريدون تحطيمه بالانتقادات التي توجه له، عليهم الهدوء، سيعرفون من هو من الآن فصاعدًا، فأنا سعيد بالعمل معه، وأريد مساعدته، كما انتظر منه المساعدة، والفائدة في النهاية للهلال".

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وبالانتقال للحديث عن جلوسه على مقاعد البدلاء في غالبية المباريات، جاء تعليق البرازيلي أكثر عقلانية: "يا رجل! الدوري طويل، أمامنا دوري وكأس ملك وآسيا، هناك الكثير من البطولات التي سنشارك بها، والمباراة ستتاح للجميع للمشاركة، قد تلعب مباراة وتجلس أخرى، علينا أن نكون هادئين، الفريق مجموعة واحدة، الأهم هي مصلحة الفريق، أما نحن اللاعبين فليس لدينا مشكلة".

يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات في دوري روشن مع الهلال، صنع خلالها ثلاثة أهداف، بينما لم يسجل أي هدف بعد.

أما ميشايل فقد شارك في الثمانية لقاءات دون أي يكمل أي منها كاملًا ومنها من نزل بديلًا به، ليصنع خلالها هدفًا وحيدًا.

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