هل سيشارك آسيويًا؟ الكشف عن طبيعة إصابة نيمار مع الهلال

تعرف على موقف نيمار من المشاركة في المباراة القادمة

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تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لإصابة خلال مباراة فريقه الهلال أمام الشباب، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، جعلت الجميع يتسائل عن موقفه من المواجهة القادمة في دوري أبطال آسيا.

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق ناساجي الإيراني مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الكدمة التي تعرض لها نيمار خلال مباراة الشباب، مطمئنة وليست مقلقة، وأن اللاعب أجرى استشفاءً روتينيًا بعد نهاية مباراة الشباب.

وأضافت الصحيفة أن نيمار سيدخل برنامج تدريبي مساء اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ناساجي الإيراني، والتي ستقام على ملعب آزادي في طهران عاصمة إيران.

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ولم ينجح نيمار في تسجيل أي هدف مع الهلال حتى الآن، ولكنه صنع هدفًا في مباراة الشباب الأخيرة، وساهم في تسجيل الهدف الثاني، باللقاء الذي انتهى لصالح الزعيم بنتيجة 2-0.

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