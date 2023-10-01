إحباط إهدار ضربة جزاء في الديربي .. جورج جيسوس يتحدث عن نيمار "فاقد الثقة"

البرازيلي أهدر ضربة جزاء في أول ديربي له، وسط إحباط من المستوى الذي يقدمه مع الهلال حتى الآن

SHAHID

لا يزال البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، يبحث عن نفسه بقميص الزعيم، وهو ما يؤكده حديث مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي شارك أول أمس الجمعة، في أول ديربي له عندما استضاف الأزرق جاره الشباب، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

شوط الديربي الأول شهد إهدار نيمار ضربة جزاء في الدقيقة 37، إذ سددها في متناول الحارس الكوري المتألق كيم سيونج جيو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حول إهدار هذه الجزئية، قال جيسوس، خلال تصريحاته للقنوات الأجنبية، بحسب ما ترجم عنه حساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية ولاعبيها: "نيمار عائد حديثًا من الإصابة، بعدما غاب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، وإهدار الجزائيات شيء معرض له أي لاعب، حتى لو كان يسددها دائمًا".

وأضاف: "مع الوقت سيستعيد نيمار ثقته في نفسه وسيصل لمستواه الطبيعي وحالته البدنية المعهودة، هو بالفعل قدم مباراة كبيرة أمام الشباب، بل هي أفضل مباراة له مع الهلال حتى الآن، حاله كحال زملائه، الجميع قدم أفضل مباراة لنا في الموسم، والنتيجة أننا في المركز الأول حاليًا".

يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات في دوري روشن مع الهلال، صنع خلالها ثلاثة أهداف، بينما لم يسجل أي هدف بعد.

SHAHID