أخبار الهلال اليوم | حقيقة التعاقد مع ألبرتو موليرو، ومشاكل ميلينكوفيتش سافيتش النفسية!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 نوفمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
الناديان السعوديان يستهدفان نجم لاس بالماس
نتفليكس تمهّد أرض الملعب: الإعلان الرسمي للمسلسل الوثائقي 'الدوري السعودي" يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس
المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر
"كان يجب ضم نجم النصر" .. السالمي: استبدال الدوسري بزميله في الهلال خطأ واضح من رينادر
الدوسري تعرض لإصابة أبعدته عن الأخضر
التصنيف العالمي للأندية .. الهلال يُواصل التقدم والنصر والأهلي ضمن أول 100
الهلال يتفوق على فرق كبرى في أوروبا
مهاجمًا مسؤول النصر .. ماجد عبدالله: العالمي استفاد من الأخطاء التحكيمية وعليه التعلم من الهلال!
أسطورة النصر يتحدث عن أوضاع ناديه في الموسم الجاري..
بعد تقليله من سالم الدوسري مؤخرًا .. ماجد عبدالله يخرج بتصريح جديد مفاجئ عن نجم الهلال!
"ماجدونا" له رأي مختلف هذه المرة..
مسؤول لاس بالماس يكشف .. حقيقة بيع ألبرتو موليرو إلى الهلال في الشتوية
الهلال يريد التعاقد مع اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي..
جمهور الهلال اللغز الأكبر واستغلال الثورة أسوأ استغلال .. العزوف عن حضور المباريات يضرب بـ"المليارات" عرض الحائط!
هنا حيث تحطمت تجهيزات مسؤولي الكرة السعودية..
"أسعى أنا ورونالدو لهذا الأمر!" .. نيمار يتحدث عن انتقاله للسعودية وملف استضافة كأس العالم 2034
ماذا قال نيمار جونيور؟!..
"نجم الهلال يعاني من مشاكل نفسية!" .. كواليس عدم انضمام سافيتش إلى منتخب صربيا
أنباء سابقة ترددت بشأن وجود "خلافات عنيفة" بين سافيتش ومدرب صربيا..
بدأ الحديث بإنجازاته وانتهى بوصف الجمهور بـ"الحمار" .. محمد الدعيع يثير الجدل ومطالب لخالد الشنيف بإيقافه!
حتى محبوه عاتبوه على النزول لهذا المستوى أمام الانتقادات!
الكلمة الأخيرة! .. الهلال يحسم قراره من التعاقد مع كريستيانو رونالدو
رونالدو اقترب من "الستة أشهر الأخيرة" في عقده مع النصر..
"هذا ما يميز الهلال" .. رئيس التوثيق السابق يرد بالأدلة على عدم احتساب بطولات النصر والأهلي!
بطولات الهلال ليس بها شبهة!