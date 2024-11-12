أخبار الهلال اليوم | حقيقة التعاقد مع ألبرتو موليرو، ومشاكل ميلينكوفيتش سافيتش النفسية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 نوفمبر 2024.

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الناديان السعوديان يستهدفان نجم لاس بالماس

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المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر

الدوسري تعرض لإصابة أبعدته عن الأخضر

الهلال يتفوق على فرق كبرى في أوروبا

أسطورة النصر يتحدث عن أوضاع ناديه في الموسم الجاري..

"ماجدونا" له رأي مختلف هذه المرة..

الهلال يريد التعاقد مع اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي..

هنا حيث تحطمت تجهيزات مسؤولي الكرة السعودية..

GOAL

ماذا قال نيمار جونيور؟!..

أنباء سابقة ترددت بشأن وجود "خلافات عنيفة" بين سافيتش ومدرب صربيا..

حتى محبوه عاتبوه على النزول لهذا المستوى أمام الانتقادات!

رونالدو اقترب من "الستة أشهر الأخيرة" في عقده مع النصر..

بطولات الهلال ليس بها شبهة!