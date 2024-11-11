"نجم الهلال يعاني من مشاكل نفسية!" .. كواليس عدم انضمام ميلينكوفيتش سافيتش إلى منتخب صربيا

أنباء سابقة ترددت بشأن وجود "خلافات عنيفة" بين سافيتش ومدرب صربيا..

فجّر دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سبب استبعاد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال السعودي، عن معسكر التوقف الدولي الحالي "نوفمبر 2024".

سافيتش البالغ من العمر 29 سنة، لم ينضم إلى منتخب صربيا، منذ توديع دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها؛ حيث غاب عن معسكرات سبتمبر وأكتوبر، وأخيرًا نوفمبر.

وكشف ستويكوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، نقلته صحيفة "سبورت" الصربية، عن أنه أجرى "3 مكالمات" مع سافيتش، خلال الـ15 يومًا الماضية؛ من أجل إقناعه بالانضمام إلى المنتخب الوطني، في التوقف الدولي الحالي.

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وأوضح المدير الفني لصربيا، أن نجم نادي الهلال أخبره بأنه يحتاج إلى بعض الوقت، من أجل العودة للعب مع المنتخب الوطني مجددًا؛ لأنه يُعاني من "مشاكل نفسية" عديدة.

ويستعد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، لمواجهتين حاسمتين ضد سويسرا والدنمارك، يومي 15 و18 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن منتخب صربيا يحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، برصيد 4 نقاط؛ وبفارق 3 نقاط عن الدنمارك "الوصيفة"، و6 نقاط عن إسبانيا "المتصدرة".