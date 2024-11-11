"أسعى أنا وكريستيانو رونالدو لهذا الأمر!" .. نيمار يتحدث عن انتقاله للسعودية وملف استضافة كأس العالم 2034

ماذا قال نيمار جونيور؟!..

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "سعادته الكبيرة" هو وعائلته، بالتواجد في المملكة العربية السعودية، وخوض هذه التجربة الجديدة في حياته.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انتقل إلى السعودية في صيف عام 2023؛ عندما وقع على عقود انضمامه إلى الهلال، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2025.

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وفي تصريحات على هامش جولته بـ"معرض ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034"؛ قال نيمار: "لقد انبهرت بالمملكة، منذ اللحظة الأولى لوصولي إليها.. كانت لديّ نظرة مختلفة تمامًا، قبل القدوم إلى هُنا؛ ولكن بمجرد زيارتها، سيكتشف الجميع واقعًا مختلفًا وإيجابيًا، كما حدث معي".

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وأكد النجم البرازيلي على ثقته في قدوم العديد من النجوم العالميين الجدد؛ للعب في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وأن الأمر لن يتوقف على الأسماء التي تم التوقيع معها بالفعل؛ وفي مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.

وأضاف: "رونالدو قدوة قوية، وواحد من أهم اللاعبين في العالم، وكذلك الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد"، مشددًا على أنهم جميعًا يودون صنع تأثير إيجابي على الأطفال والشباب، للقيام بالأمور الصحيحة، ووضع السعادة في قلوبهم؛ من خلال ممارسة كرة القدم.

وبخصوص "ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034"؛ وصفه نيمار جونيور بـ"الأفضل على الإطلاق"، لافتًا إلى أن المملكة قادرة على تنظيم "نسخة استثنائية" لهذا المحفل الكروي الكبير، كما أن منتخبها قادر على أن يكون أحد أفضل فرق البطولة.

وشرح نيمار مميزات ملف السعودية، والذي اضطلع عليه بنفسه خلال الجولة؛ قائلًا: "صُمِّم كل شيء هنا لخدمة كرة القدم؛ مثل راحة اللاعبين من خلال تجنب الرحلات الطويلة وتقليل أوقات السفر أثناء البطولة، وتسهيل التنقل بين الملاعب والفنادق".

جدير بالذكر أن نيمار تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، فور انضمامه إلى الهلال في صيف عام 2023، غيبته عن الملاعب عامًا كملًا، قبل أن يعود مؤخرًا وتحديدًا في 21 أكتوبر 2024؛ إلا أنه تعرض لإصابة جديدة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"، ستبعده لشهر ونصف تقريبًا.