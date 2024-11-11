جمهور الهلال اللغز الأكبر واستغلال الثورة أسوأ استغلال .. العزوف عن حضور المباريات السعودية يضرب بـ"المليارات" عرض الحائط!

هنا حيث تحطمت تجهيزات مسؤولي الكرة السعودية..

تقف على باب منزلك منتظرًا ضيوفك، بعدما أعددت العُدة لاستقبالهم بطريقة تليق بهم وبك، كل شيء جاهز؛ البيت مُرتب، مواد الضيافة قمت بشراءها من أفخم المحلات، وقد وعدوك بالفعل بالمجئ، لكن في الأخير لم يأتِ إلا قلة قليلة، لا تليق بوعدهم السابقة واتفاقاتهم معك كما لا تليق بالتجهيزات التي أعددتها، حتمًا ستصاب بخيبة أمل كبيرة..

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نعم! هذا تمامًا ما حدث في مباريات دوري روشن السعودي والمباريات بشكل عام للأندية السعودية سواء المحلية أو القارية، مع فارق التشبيه.

مسؤولو اتحاد الكرة رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ووزارة الرياضة مسلحين بدعم كامل من القيادات العليا في البلد وولي العهد محمد بن سلمان، فعلوا كل شيء لإحداث طفرة هائلة في الكرة السعودية؛ صرفوا المليارات للتعاقد مع مجموعة من أفضل لاعبي العالم، فحضر كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، رياض محرز، ساديو ماني وغيرهم، وفي الأخير الإعلام الرياضي يتحدث بين الحين والآخر عن "العزوف الجماهيري عن حضور المباريات"!

GOAL

مرت عشر جولات من دوري روشن السعودي، وبحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة، فجمهور الاتحاد هم الأكثر حضورًا وبفارق كبير عن أقرب منافسيهم بواقع 192 ألف مشجع، تليهم جماهير الأهلي (129 ألف)، فالنصر (86 ألف)، ثم الهلال (73 ألف).

يمكنني أن أتوقع رد فعلك الآن وأنت ترى جماهير الزعيم تحت المركز الأخير بين الكبار بغرابة شديدة، رغم أن فريقها هو الأكثر انتصارًا بل أنه لم يتلق أي هزيمة في الموسم حتى الآن وكذلك هو الأكثر حصدًا للبطولات في السنوات الأخيرة، لكن هذا هو وضع الهلال في العامين الأخيرين على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك.

فلماذا قررت الجماهير السعودية أن تضرب بالمليارات التي صُرفت من قبل المسؤولين عرض الحائط؟!