أخبار الهلال اليوم | نجم يُريد الانتقال إلى النصر .. ودمار في السعودية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

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الهلال يمنع رحيل نجمه إلى الاتحاد أو الأهلي .. ويودع هذا الثنائي قريبًا!

نجح مسؤولو نادي الهلال السعودي، في الحفاظ على واحد من أهم اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم، ومنع رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة .. "رحيل عبد الله المعيوف عن الهلال تم!"

ولأن لكل رحلة نهاية، يبدو أن السطر الأخير في كتاب حارس المرمى عبد الله المعيوف مع نادي الهلال السعودي، قد كُتب بالفعل، مع قدوم الحارس المغربي ياسين بونو. "اقرأ التفاصيل"

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دمار في السعودية وتطوير أوروبي ..دوري روشن أثبت أنك لست منافقًا وحدك يا كلوب!

"الأمر ليس رائعًا بالنسبة لنا، هذا واضح، لو أردنا لاعبًا من ويجان على سبيل المثال سنذهب وسندفع ثمنه، نفس الشيء في الدوري الألماني، الآن هناك مستوى مختلف ولكن ما يحدث هو جزء من عملنا ولا يمكن تغييره" "اقرأ التفاصيل"

"لقد تأخرنا كثيرًا" .. زينيت يتحسر على التفريط في مالكوم لصالح الهلال

بينما يتألق الجناح البرازيلي مالكوم مع الهلال السعودي، يبقى ناديه السابق زينيت الروسي يتحسر على التفريط به، مقابل الإغراءات المالية الكبيرة. "اقرأ التفاصيل"

"تعليق" انتقال ثنائي الهلال إلى الشباب .. أزمة جديدة

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب السعودي، لا يريدون إتمام اتفاقهم مع نظرائهم في الهلال، فيما يخص صفقة المدافع الدولي حسان تمبكتي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة .. "نجم الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر"

بدأت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تتضح بشكلٍ كبير، مع دخول الأيام الأخيرة الحاسمة، من الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بشكل مفاجئ .. الهلال يتعاقد مع محمد الربيعي حارس الأهلي

أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع محمد الربيعي حارس مرمى النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، في ظل الحديث المركز على اقتراب عبد الله المعيوف من الانتقال إلى الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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