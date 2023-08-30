مفاجأة .. "رحيل عبد الله المعيوف عن الهلال تم!"

المعيوف يلعب في الهلال منذ عام 2016م، لكن التعاقد مع المغربي ياسين بونو كتب كلمة النهاية في هذه الرحلة!

SHAHID

ولأن لكل رحلة نهاية، يبدو أن السطر الأخير في كتاب حارس المرمى عبد الله المعيوف مع نادي الهلال السعودي، قد كُتب بالفعل، مع قدوم الحارس المغربي ياسين بونو.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع الحارس المغربي، ليحجز مكانه أساسيًا في التشكيل سريعًا، ويجلس المعيوف على مقاعد البدلاء رفقة مواطنه محمد العويس.

لكن يبدو أن المعيوف قرر الهروب من سجن دكة البدلاء، فوفقًا لعمار باحكيم؛ مراسل قناة "SSC"، فإن انتقاله لنادي الاتحاد قد تم بالفعل، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المؤكد من خلال التقارير الصادرة على مدار الأيام الماضية أن النادي الجداوي قدم عرضه لصاحب الـ36 عامًا، وكذلك عرضًا للعويس، لكن المفاوضات توقفت مع الأخير، إثر اشتراطه المشاركة أساسيًا بدلًا من البرازيلي مارسيلو جروهي، وهو ما رفضه الجانب الاتحادي، ليتم إيقاف المفاوضات، بحسب صحيفة "الرياضية".

تصريحات البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، تدعم أيضًا رحيل المعيوف، إذ أكد خلال أحد مؤتمراته الصحفية أن الحارس يشعر بعدم الرضا لجلوسه احتياطيًا كونه لم يعتد على مثل هذه الظروف، نافيًا علمه بخططه حول ما إذا كان سيبقى في الهلال على هذا الوضع أم سيقرر الرحيل.

SHAHID