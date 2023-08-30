بشكل مفاجئ .. الهلال يتعاقد مع محمد الربيعي حارس الأهلي

حارس الأهلي ينتقل إلى الهلال

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أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع محمد الربيعي حارس مرمى النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، في ظل الحديث المركز على اقتراب عبد الله المعيوف من الانتقال إلى الاتحاد.

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وأشارت تقارير إلى أن المعيوف اتفق بالفعل مع نادي الاتحاد، وأصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوفه خلال صيف 2023، وذلك من أجل الدفاع عن النمور.

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة للربيعي رفقة فهد بن نافل رئيس النادي، ليُعلن عن التوقيع معه حتى 2027.

وجاء إعلان الهلال عن التعاقد مع الربيعي بشكل مفاجئ، حيث جميع المؤشرات كانت تتجه إلى استغناء الهلال عن المعيوف، وذلك بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو.

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وبذلك يمتلك الهلال حاليًا 4 حراس مرمى وهم ياسين بونو وعبد الله المعيوف ومحمد العويس بجانب محمد الربيعي، حيث من المنتظر أن يعلن الاتحاد عن ضم المعيوف خلال الساعات القادمة.

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