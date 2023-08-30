مفاجأة .. "نجم الهلال يتمنى الانتقال إلى النصر"

هل تتم الصفقة الكبرى؟!

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بدأت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تتضح بشكلٍ كبير، مع دخول الأيام الأخيرة الحاسمة، من الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 6 نجوم عالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والجناح السنغالي ساديو ماني.

ومع كل هذه الصفقات الأجنبية.. أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، صعوبة تعاقد قلعة العالمي، مع حارس أجنبي جديد، في الصيف الحالي.

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وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "كُنت اتمنى وجود حارس أجنبي.. لكن يبدو أن هذا الأمر لن يتم؛ بسبب اكتمال المحترفين".

وفجّر الإعلامي الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن "أمنية" الحارس الدولي محمد العويس، باللعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة القادمة.

ونصح عبد الرحمن الفريح، الإدارة النصراوية، بمحاولة التعاقد مع العويس، في الميركاتو الحالي؛ خاصة أنه يرغب في الرحيل عن الهلال، بعد تعاقد الفريق الأزرق مع الحارس المغربي ياسين بونو.

وأشاد الفريح، بإمكانيات الحارس الشاب نواف العقيدي؛ ولكنه يرى أن نادي النصر، يحتاج إلى حارس أكثر خبرة منه؛ من أجل ضمان المنافسة على كافة الألقاب.

جدير بالذكر أنه بات من الصعب رحيل العويس عن الهلال، في الصيف الحالي؛ بعد توصل عبد الله المعيوف، حارس الزعيم المخضرم، إلى اتفاق مبدئي مع نادي الاتحاد.

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