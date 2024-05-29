Jorge Jesus Hilal 2024social gfx
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | نتيجة قرعة السوبر السعودي، وتجديد عقد جيسوس بعد الرضوخ لشرطه

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 مايو 2024.

جدل كبير يُحيط بشكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال

قطبا العاصمة السعودية يلتقيان مساء الجمعة القادم في ختام الموسم الكروي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال، النصر، الأهلي والتعاون الرباعي المؤهل لكأس السوبر، فما هي نتائج القرعة؟

الشرط الذي أخّر التجديد انتصر به المدرب على رغبة الهلال..

فهد بارباع يوضح بعدما انهال اللوم على الاتحاد..

لجنة الانضباط اكتفت بالمتابعة عن بعد كما الجماهير، لكن مبررها حاضر وفقًا للوائح!

الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد تم رفضه!

هل أخطأت إدارة الاتحاد عندما تأخرت في تقديم شكواها ضد ثنائي الهلال؟

"هدفنا أن نصبح الأفضل في العالم"

إعلان