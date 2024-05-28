الأهلي أمام اختبار صعب للغاية .. نتائج قرعة كأس السوبر السعودي 2024-2025

الهلال، النصر، الأهلي والتعاون الرباعي المؤهل لكأس السوبر، فما هي نتائج القرعة؟

أُجريت اليوم الثلاثاء، قرعة كأس السوبر السعودي 2024-2025، والذي سيقام بمشاركة أربعة فرق، كما حدث في النسخة الماضية.

المتأهلون هم الرباعي الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ الهلال "البطل"، النصر "الوصيف" ثم الأهلي والتعاون "الثالث والرابع".

وأسفرت القرعة عن مواجهة العالمي لسكري القصيم، على أن يلتقي الزعيم بالراقي في كلاسيكو قوي.

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ولم تكن القرعة موجهة، إذ تم الاعتماد على وعائين؛ الأول يضم أسماء الأربعة فرق، والثاني يضم أرقامًا من 1 إلى 4، على أن يبدأ ساحب القرعة باختيار اسم الفريق ثم رقمه، ويتم التسكين وفقًا لهذه الآلية.

يذكر أن المتأهلين للسوبر بالأساس يتم اختيارهم من بطل دوري روشن ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

لكن نظرًا لأن الهلال والنصر هما أول وثاني الدوري، وكذلك من تأهلا لنهائي كأس الملك، تم اللجوء لثالث ورابع دوري روشن.