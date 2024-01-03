أخبار الهلال اليوم | مفاجآت تركي آل الشيخ .. ومحمد صلاح من حق الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"محمد صلاح للهلال ومفاجأة جواو فيليكس وضم 7 أسماء عالمية" .. خطة السعودية في 2024

العالم أجمع أصبح يُتابع سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية، عن قرب؛ بعد الدعم الهائل من القيادة للقطاع الرياضي، والتي أسفرت عن التعاقد مع العديد من النجوم التاريخيين، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

سيذهل الجمهور.. تركي آل الشيخ يعلن "تطورات هائلة" في ملعب الهلال الجديد

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن تطورات إنشاء ملعب Kingdom Arena بالرياض، الخاص بنادي الهلال (طلع التفاصيل).

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صراع اللاعب الآسيوي .. حملة شرسة من الهلال والاتحاد لخطف نجم الدوري الفرنسي

"اللاعب الآسيوي" الشغل الشاغل للأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذ تسمح اللوائح لهم بقيد لاعب آسيوي، للاستفادة منه في دوري الأبطال، إذ أن له معاملة خاصة بعيدة عن الاجانب (طالع التفاصيل).

لأسباب مختلفة .. مالكوم يسير على خطوات نيمار بشأن برنامجه العلاجي

تعرض جناح الهلال مالكوم إلى إصابة في عضلة الساق قبل مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن السعودي، والتي غاب عنها وحسمها الهلال لصالحه بهدفين نظيفين متأخرين،، وقد تقدم بطلب لإدارة النادي يخص برنامجه العلاجي سار به على خطوات زميله نيمار (طالع التفاصيل).

"خائف منها بسبب علي البليهي" .. تركي آل الشيخ يعلن عن تقنية جديدة في كأس موسم الرياض!

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إمكانية استخدام إحدى التقنيات الجديدة في عالم كرة القدم؛ خلال بطولة كأس موسم الرياض (طالع التفاصيل).

شرح أسبابه .. عبد العزيز المريسل يُفجرها: محمد صلاح من حق الهلال

يبدو أن الأيام القادم ستحمل صراعًا شديدًا بين الأندية السعودية حول الفوز بتوقيع محمد صلاح نجم هجوم ليفربول ومنتخب مصر، سواء خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري أو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

من خليفة سلمان الفرج إلى ثنائي الهلال والنصر الأفضل .. قائمة مانشيني الآسيوية "مخالفة لوعوده"!

في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها الرياضة السعودية، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 (طالع التفاصيل).

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