"خائف منها بسبب علي البليهي" .. تركي آل الشيخ يعلن عن تقنية جديدة في كأس موسم الرياض!

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة منتظرة في كأس موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إمكانية استخدام إحدى التقنيات الجديدة في عالم كرة القدم؛ خلال بطولة كأس موسم الرياض.

المملكة العربية السعودية تستضيف خلال الأيام القليلة القادمة، بطولة كأس موسم الرياض "الودية"، والتي تضم الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

آل الشيخ كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن محاولة استخدام كاميرا "الجسم مع الصوت"، في بطولة كأس موسم الرياض القادمة.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه، ممازحًا علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال: "متردد لاستخدم هذه التقنية بسببه"؛ في إشارة إلى تصرفات اللاعب المثيرة، داخل أرضية الملعب.

وفي حال استخدام هذه التقنية؛ ستظهر "ألفاظ" اللاعبين مع ردود أفعالهم الجسدية بوضوح، أمام الجماهير في الشاشات، وذلك بمجرد نزولهم إلى المستطيل الأخضر.