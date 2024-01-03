شرح أسبابه .. عبد العزيز المريسل يُفجرها: محمد صلاح من حق الهلال

الجناح المصري هدف الاتحاد الأكبر

SHAHID

يبدو أن الأيام القادم ستحمل صراعًا شديدًا بين الأندية السعودية حول الفوز بتوقيع محمد صلاح نجم هجوم ليفربول ومنتخب مصر، سواء خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري أو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي الاتحاد حاول جاهدًا التعاقد مع الدولي المصري خلال الصيف الماضي لكن ليفربول رفض جميع عروضه الضخمة وتمسك ببقاء جناحه الهداف، فيما أكدت التقارير ترحيب صلاح بالعرض لكن عدم ضغطه على ناديه للمضي قدمًا في الصفقة.

فشل الاتحاد في ضم صلاح فتح كما يبدو الباب لجميع الأندية السعودية لإعادة المحاولة من جديد، إذ لم يعد اللاعب محتكرًا للعميد فقط، وقد أشارت عدة تقارير مؤخرًا إلى أن الهلال وضع اللاعب على رأس أهدافه للفترة القادمة دون استبعاد النصر كذلك من المشهد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل فاجأ متابعيه عبر منصة إكس بالقول أن محمد صلاح من حق الهلال، معللًا ذلك بضمان الفريق تواجده في كأس العالم للأندية 2025 وبأنه، حتى الآن، ممثل السعودية الوحيد في البطولة.

ورأى المريسل أن تأهل النصر أو الاتحاد للمونديال الذي سيقام في أمريكا بعد عام ونصف تقريبًا يمنحهما الحق في طلب التعاقد مع صلاح ومنافسة الهلال على توقيعه، لكن عدم حدوث ذلك يسلبهما هذا الحق تمامًا.

SHAHID