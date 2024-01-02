"محمد صلاح للهلال ومفاجأة جواو فيليكس وضم 7 أسماء عالمية" .. خطة السعودية في 2024

الكشف عن خطة تعاقدات السعودية في عام 2024

SHAHID

العالم أجمع أصبح يُتابع سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية، عن قرب؛ بعد الدعم الهائل من القيادة للقطاع الرياضي، والتي أسفرت عن التعاقد مع العديد من النجوم التاريخيين، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، رصد المملكة العربية السعودية، نجومًا عالميين جدد، ستعمل على التعاقد معهم، خاصة في صيف 2024؛ على رأسهم: البلجيكي كيفين دي بروينه والكوري الجنوبي سون هيونج مين والإتجليزي ديلي آلي والفرنسي رافائيل فاران والثنائي البرازيلي ويليان وكارلوس كاسيميرو والنيجيري ويلفريد نديدي.

جاكوبس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أنه من بين الأسماء التي تعمل المملكة، على التعاقد معها في صيف 2024، المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، موضحًا أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع برشلونة الإسباني، في الموسم الرياضي القادم، بعد انتهاء إعارته من فريق العاصمة أتلتيكو مدريد؛ ولكن إذا تعذر ذلك، سيكون دوري روشن السعودي، خيارًا حقيقيًا.

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وبخصوص النجم المصري الكبير محمد صلاح.. أكد الإعلامي الرياضي، على أن الهلال، أصبح المرشح الأقوى للتعاقد مع مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، في عام 2024؛ بعد أن كان اللاعب فريبًا للغاية من الاتحاد، في الصيف الماضي.

ووجّه بن جاكوبس، رسالة تحذير إلى رباعي المملكة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بأنهم سيجدون منافس شرس للغاية، وهو القادسية، حال تأهله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ حيث ستعمل شركة أرامكو "المالكة للنادي"، على جلب نجوم عالميين كبار جدًا للفريق.

ونفى جاكوبس، وجود أي نية لدى المملكة العربية السعودية، في التعاقد مع ماسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، المعار إلى خيتافي الإسباني، والذي تعرض لاتهامات الاعتداء جنسيًا وبالضرب على صديقته، قبل أن تثبت براءته مؤخرًا.

SHAHID