أخبار الهلال اليوم | ابن مالكوم يمنعه من المشاركة ضد الخليج .. و"عقبة" تهدد صفقة محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة الموافق 22 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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هل يضيع مثل كريستيانو رونالدو؟ .. أزمة وحيدة تعرقل انتقال محمد صلاح إلى الهلال

قبل عامين من الآن.. كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى العملاق السعودي الهلال، باعتراف من رئيس النادي فهد بن نافل (طالع التفاصيل).

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"الهلال اتخذ قراره" .. عرض ضخم من هذا الفريق للتعاقد مع مالكوم في الشتوية!

تلقى نادي الهلال السعودي، عرضًا مغريًا؛ لشراء عقد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

ميلان والدوري الإسباني .. استهداف ثنائي الهلال والنصر للاحتراف أوروبيًا

يبدو أن صفقة انتقال النجم سعود عبد الحميد إلى روما، ستكون مجرد بداية لاحتراف أكثر من لاعب سعودي بأكبر الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، إذ تم استهداف لاعبان من الهلال والنصر (طالع التفاصيل).

ابن مالكوم يمنعه من المشاركة مع الهلال ضد الخليج

في ضربة جديدة.. لم يغادر النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدمام؛ لمواجهة الخليج مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روش السعودي للمحترفين.

وأعلن الهلال في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، أن غياب مالكوم عن مواجهة الفريق الأول ضد الخليج؛ يأتي بسبب الظروف الصحية لابنه.

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"لن نذهب إلى كأس العالم للسياحة" .. ستيف كالزادا يخرج عن صمته ويؤكد: منافسو الهلال يحصلون على مساعدات "غير عادلة"

وجّه الإسباني ستيف كالزادا، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، رسائل طمأنينة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

الهلال يسعد جماهيره .. تطور "مهم" في إصابة سالم الدوسري

كشف نادي الهلال السعودي، عن تطورات مهمة في حالة النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ الذي يُعاني من الإصابة، في الوقت الحالي (طالع التفاصيل).

أردت أن أتلاشى! .. نيمار يتحدث عن إصابته "الأصعب في مسيرته" مع الهلال ويعترف بتفكيره في الاستسلام

كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الهلال لكرة القدم، عن كواليس إصابته في الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لمدة تجاوزت السنة، ما بين شهري أكتوبر 2023 و2024 (طالع التفاصيل).

"لا يمثل أي خسارة للهلال وفي طريقه للاعتزال" .. تعليق صادم على غياب نيمار الطويل عن الزعيم

يرى الناقد الرياضي السعودي أحمد الفهيد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، على وشك الرحيل عن الهلال في أقرب فرصة وأنه يسير في طريقه نحو الاعتزال (طالع التفاصيل).

باستثناء لاعبي الهلال .. منتخب السعودية يلبي دعوة المشاركة في الكأس الذهبية

يستعد منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض تجربة جديدة، عندما يستجيب لدعوة المشاركة في بطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية" خلال صيف العام المقبل (طالع التفاصيل).

فيديو | احتفل بإتمام 35 عامًا .. "سبايدر مان" يُسعد علي البليهي في ليلة عيد ميلاده!

احتفل علي البليهي، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، أمس الخميس الموافق 21 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ35، وسط سيل من التهاني والتبريكات من جماهير الزعيم (طالع التفاصيل).

ضربة قوية .. عبدالرزاق حمدالله يصدم الشباب قبل ديربي الهلال المرتقب

تعرض نادي الشباب السعودي، لضربة قوية؛ بـ"إصابة" هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"أصبح متحدثًا الآن!" .. نيمار ينتقم لفينيسيوس جونيور بـ"السخرية" من رودري

لا يخفى على أي شخص، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ كان أحد أقوى الداعمين لمواطنه فينيسيوس جونيور، ساحر العملاق الإسباني ريال مدريد؛ للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2024 (طالع التفاصيل).

هل يسير على خطى ليبرون جيمس؟ .. كريستيانو رونالدو يروج لمواجهة "المنافس الأكبر" للنصر ومستر بيست يعد الجماهير بمفاجأة ضخمة

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن إمكانية "اللعب مع ابنه" في نفس الفريق، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ على غرار ما فعله أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس (طالع التفاصيل).