فيديو | احتفل بإتمام 35 عامًا .. "سبايدر مان" يُسعد علي البليهي في ليلة عيد ميلاده!

احتفل علي البليهي، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، أمس الخميس الموافق 21 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ35، وسط سيل من التهاني والتبريكات من جماهير الزعيم.

ونشر البليهي عبر حسابه الخاص بمنصة "سناب شات" مجموعة من المقاطع لاحتفاله بعيد ميلاده والتهاني التي وصلته، لكن أغرب ما نشره كان هدية تلقاها بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر البليهي مقطع فيديو قصير بينما يقف أمام أحد الجدران ويلقي عليه لعبة "سبايدر مان" المُخصصة للأطفال، بينما وقف باستمتاع يتابعها وهي تنزلق على الجدار، مثلما تفعل الشخصية الكرتونية الشهيرة.

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ووفقًا للحسابات الجماهيرية لنادي الهلال، كانت هذه هي إحدى الهدايا المميزة التي تلقاها البليهي في ليلة عيد ميلاده.

ويمتلك البليهي (35 عامًا) شعبية كبيرة لدى جماهير الهلال، كونه أحد قادة الفريق والمساهمين في تتويج الفريق بعدد كبير من البطولات، حيث لعب مع الزعيم229 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

وساهم البليهي بشكل مباشر في فوز الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس الملك 3 مرات، ومثلها في السوبر السعودي.