هل يسير على خطى ليبرون جيمس؟ .. كريستيانو رونالدو يروج لمواجهة "المنافس الأكبر" للنصر ومستر بيست يعد الجماهير بمفاجأة ضخمة

حوار "شيّق" بين رونالدو ومستر بيست..

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن إمكانية "اللعب مع ابنه" في نفس الفريق، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ على غرار ما فعله أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ في الوقت الذي ينشط فيه "ابنه" كريستيانو جونيور، في صفوف الفئات السنية للنادي السعودي.

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ومن ناحيته.. كتب جيمس وابنه بروني التاريخ، في شهر أكتوبر الماضي؛ عندما أصبحا أول "أب وابنه" يشاركان معًا في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية؛ حيث قادا فريقهما لوس أنجلوس جالاكسي للفوز (110-103) على مينيسوتا تمبروولفز.

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وفي هذا السياق.. قال رونالدو في حوار مع صانع المحتوى الشهير مستر بيست، والذي نشره مهاجم النصر عبر قناته بموقع "يوتيوب" مساء اليوم الخميس: "جونيور عمره 14 سنة فقط.. سنرى كيف سيكون حال ساقي وقتها"؛ في إشارة إلى أن وضعه البدني هو من سيحدد إمكانية اللعب مع ابنه، من عدمه.

وعلى جانب آخر.. روّج رونالدو لديربي الرياض الكبير بين ناديي النصر والهلال، على هامش الحوار؛ وذلك من خلال دعوة مستر بيست، لحضور أقرب لقاء يجمع بين الفريقين، مؤكدًا في نفس الوقت على أن هذه المواجهة؛ هي الأكبر في الملاعب السعودية.

وتطرق الحوار بشكل ساخر، إلى إمكانية سفر كريستيانو رونالدو عبر "الطيران التجاري"؛ من أجل صناعة محتوى رائع ونشره عبر موقع "يوتيوب"؛ حيث قال مهاجم النصر لمستر بيست: "تخيل.. أقوم بتسجيل مقطع فيديو عبر نظارة، خلال سفري في (الطيران التجاري)، ثم نرى ردة فعل الناس".

وبعد هذا الحوار مباشرة.. شوّق مستر بيست العالم أجمع؛ بإعلانه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بأنه سيقوم بنشر "أكبر فيديو" على الإطلاق، مع الأسطورة رونالدو، بتاريخ 30 نوفمبر 2024.

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جدير بالذكر أن رونالدو يستعد مع النصر حاليًا، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.