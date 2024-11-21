الهلال يسعد جماهيره .. تطور "مهم" في إصابة سالم الدوسري

الهلال يفتقد لخدمات سالم الدوسري حاليًا..

كشف نادي الهلال السعودي، عن تطورات مهمة في حالة النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ الذي يُعاني من الإصابة، في الوقت الحالي.

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، تعرض لإصابة في "الكاحل"، خلال فوز الهلال (3-1) على الاتفاق، يوم 8 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط تأكيدات رسمية على غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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وفي هذا السياق.. أعلن الهلال خلال بيان رسمي، مشاركة النجم الدولي السعودي في "جزء" من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

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وأوضح الزعيم الهلالي أن سالم الدوسري، أكمل برنامجه التأهيلي، بعد المشاركة في "الجزء الأول" من تدريبات الفريق؛ ضمن خطة الشفاء من إصابة الكاحل، التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك سالم في 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 4 آخرين، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

جدير بالذكر أن الهلال يفتقد خدمات حارس المرمى السعودي محمد العويس، إلى جانب متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، بسبب الإصابة أيضًا؛ بالإضافة للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي لا يشارك مع الفريق، إلا في البطولة الآسيوية فقط.