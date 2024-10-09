أخبار الهلال اليوم | دور كوليبالي في رحيل سعود عبد الحميد، وانتكاسة خطيرة تُهدد نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2024.
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"لديه أسبابه الخاصة" .. الهلال في مفاوضات لاستئجار ملعب جديد
المفاوضات مع إحدى الجهات جارية بالفعل
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"دي روسي تواصل معي" .. كوليبالي يكشف دوره في رحيل سعود: أعلم أن الأمر صعب على جمهور الهلال
المدافع السنغالي لعب من قبل ثمانية مواسم في إيطاليا .. فما دوره في رحيل سعود عن الهلال نحو روما؟
"أعيش في الشوارع والمساجد وهذه قصة المشجع السنغالي مع الهلال!" .. كوليبالي يتحدث عن تجربته بالسعودية
كشف كواليس حياته في السعودية..
أسطورة البرازيل يقلق الهلال .. "نيمار معرض لانتكاسة خطيرة وقمت بخطوة أولى لنقله إلى هذا الفريق!"
مستقبل نيمار "غامض" مع الهلال..
"أريد تكرار مشهد كلاسيكو الأهلي والهلال!" .. طلب من مانشيني إلى الجماهير السعودية قبل قمة اليابان
قمة مصيرية للمنتخب السعودي..
"على طريقة كريستيانو رونالدو" .. رجل أعمال مصري يهدد انتقال محمد صلاح ودي بروينه للسعودية
مفاجأة كبرى في مستقبل صلاح ودي بروينه..
"إخفاء هبوط الاتحاد وتأسيس الهلال في الكراج والأهلي بالقصور!" .. اتهامات بتزوير التاريخ
حقائق تاريخية مفاجئة..