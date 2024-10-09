أخبار الهلال اليوم | دور كوليبالي في رحيل سعود عبد الحميد، وانتكاسة خطيرة تُهدد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2024.

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المفاوضات مع إحدى الجهات جارية بالفعل

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