"أعيش في الشوارع والمساجد وهذه قصة المشجع السنغالي مع الهلال!" .. خاليدو كوليبالي يتحدث عن تجربته بالسعودية

كشف كواليس حياته في السعودية..

أعرب السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بأن يكون جزءًا من المشروع الرياضي في المملكة.

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كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث توّج بالثلاثية المحلية التاريخية في موسمه الأول، قبل أن يفتتح العام الرياضي الحالي 2024-2025، بالحصول على بطولة كأس السوبر السعودي.

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وفي هذا السياق.. اعترف كوليبالي في حوار مع الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أنه وجد صعوبة للتأقلم مع الأجواء السعودية، في الأسابيع الأولى؛ لأنه قادم من أوروبا.

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وأشار المدافع السنغالي إلى أن كل شيء أصبح أسهل بعد ذلك، بعد التأقلم مع الأجواء في السعودية؛ ما ساعده على تقديم أفضل مستوى داخل أرضية الملعب، وكتابة التاريخ مع الزعيم الهلالي.

وأضاف: "كما أتيحت لي الفرصة لتحقيق حلمي؛ بأداء (مناسك الحج)"، مؤكدًا على أنه يشعر براحة كبيرة لتواجده في المملكة العربية السعودية ومع نادي الهلال.

وفجّر خاليدو كوليبالي مفاجأة كبرى، عندما أعلن رفضه العيش في المجمعات السكنية الراقية "الكمباوند"؛ قائلًا: "أنا شخص مسلم، لماذا أعيش هُناك؟!.. أحب أن أتواجد في المسجد باستمرار، وفي الشوارع والحواري مع الناس".

وأشاد كوليبالي بـ"بساطة" الشعب السعودي، حيث يشبهون السنغاليين في كثير من العادات والتقاليد؛ لافتًا إلى أن جيرانه يقومون بدعوته للأكل معهم باستمرار، وذلك بعد الصلاة في المسجد.

وعن أليو باكو المشجع السنغالي الشهير، الذي زار تدريبات الزعيم في الموسم الماضي، وأخذ يهتف "أنا أحب الهلال.. لا إله إلا الله"؛ علق كوليبالي: "إنه شخص محبوب جدًا في بلادي، ويقوم بإعطاء من حوله (طاقة إيجابية) للغاية".

وكشف مدافع نادي الهلال عن أنه تعرف على باكو - الذي يسافر في كل أنحاء العالم مع الفرق الوطنية المختلفة -، في أحد معسكرات منتخب السنغال الأول لكرة القدم؛ وهناك طلب منه هذا المشجع أن يزور السعودية، ويحضر تدريبات الزعيم.

واختتم خاليدو كوليبالي تصريحاته؛ بالقول: "بالفعل.. دعوت باكو لحضور أحد تدريبات الهلال، ومنذ ذلك الوقت زادت شعبية الزعيم كثيرًا في السنغال".