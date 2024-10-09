"لديه أسبابه الخاصة" .. الهلال في مفاوضات لاستئجار ملعب جديد

المفاوضات مع إحدى الجهات جارية بالفعل

كشف الإعلامي حمد الصويلحي عن دخول الهلال في مفاوضات حاليًا مع إحدى الجهات لاستئجار ملعب جديد، مشيرًا إلى أن النادي لديه أسبابه الخاصة التي يراها منطقية للإقدام على تلك الخطوة.

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الأمر لا يتعلق بالطبع بملعب المباريات، حيث يلعب الهلال حاليًا على ملعب "المملكة أرينا" ولديه عقد يمتد لـ3 سنوات مع موسم الرياض، لكنه يتعلق بملعب التدريبات، كما أوضح الصويلحي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي أكد عبر برنامج "دورينا غير" أن بُعد مقر إقامة اللاعبين الأجانب في الفريق، في شمال الرياض، عن مقر النادي وازدحام المواصلات في العاصمة دفع الإدارة الزرقاء للسعي خلف استئجار ملعب تدريبات جديد من إحدى الجهات الخاصة، وذلك حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الجديد الذي وعد به صندوق الاستثمار الأندية الأربعة التابعة له.

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وأوضح الصويلحي أن الهلال يسعى لاستئجار هذا الملعب في مقر الرياض وتحسينه وتطويره بحيث يُصبح مناسبًا للتدريبات كحل مؤقت حتى يستلم مقره الجديد من صندوق الاستثمار، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تُحسم بعد.

يُشار إلى أن المصادر الصحفية تتحدث عن أن موعد جاهزية المقرات الجديدة لأندية صندوق الاستثمار سيكون عام 2027 قبل تنظيم المملكة لكأس آسيا.