"أريد تكرار مشهد كلاسيكو الأهلي والهلال!" .. طلب من روبرتو مانشيني إلى الجماهير السعودية قبل قمة اليابان

قمة مصيرية للمنتخب السعودي..

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لـ"قمة كروية" كبرى أمام نظيره الياباني، مساء يوم الخميس القادم، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

السعودية تحتل وصافة المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية، برصيد 4 نقاط من تعادل مع إندونيسيا والفوز ضد الصين، وبفارق نقطتين عن منتخب اليابان "المتصدر".

وفي هذا السياق.. حرص الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر، على توجيه كلمة إلى الجماهير، على هامش "بروفة" رابطة مشجعي المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء.

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مانشيني أعرب في كلمته، التي نقلها الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن إعجابه الكبير بالأجواء الجماهيرية، التي شهدها ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، خلال كلاسيكو الأهلي والهلال.

الهلال فاز (2-1) على الأهلي، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وناشد المدير الفني الإيطالي الجماهير السعودية، بتكرار مشهد كلاسيكو الأهلي والهلال مجددًا؛ وهذه المرة في مواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره الياباني.

واختتم روبرتو مانشيني كلمته؛ بالقول: "أريد مدرجات الملعب بأكملها باللون الأخضر"؛ قبل أن يتفاعل مع أغاني وأهازيج رابطة مشجعي المنتخب السعودي.