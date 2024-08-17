أخبار الهلال اليوم | قلق بسبب المملكة أرينا .. وحملة من أجل كايل ووكر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 17 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 17 أغسطس 2024.

الغوها كما فعلتم مع "كرة السلة" .. زمن نجوم أبناء الهلال في طريقه نحو الهاوية!

دائمًا ما يكون قطاع الناشئين والشباب في أي نادٍ في العالم، هو مصدر جيد للمواهب الجديد التي يتم تصديرها إلى الفريق الأول، وكان ينطبق هذا الأمر على الهلال، ولكن ما حدث خلال السنوات الأخيرة يُشير إلى أن هذا الأمر قد تغير داخل الزعيم! "اقرأ التفاصيل"

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"المملكة أرينا" يقلق جماهير الهلال .. صورة تنذر بغيابه عن قمة الاتحاد والنخبة الآسيوية!

رغم تبقي 34 يومًا على مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يستضيفها الهلال، في تاريخ محدد خلال يوم 19 سبتمبر المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، يبدو أن موقف ملعب المملكة أرينا، لا يزال غامضًا، والتساؤلات تتواصل حول مدى جاهزية الملعب لاستضافة القمة. "اقرأ التفاصيل"

"استفز الهلال وكشف عن دور ميتروفيتش في انتقاله للاتحاد" .. رايكوفيتش يدخل أجواء المنافسة سريعًا!

يبدو أن الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، دخل أجواء "المنافسة" في المملكة العربية السعودية سريعًا؛ وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"لا تتصارع مع الخنزير".. رد عنيف من وكيل سعود عبد الحميد بعد أزمة انتقاله إلى روما!

خرج أحمد المعلم وكيل سعود عبد الحميد ظهير نادي الهلال السعودي، للرد على حملة الهجوم الشرسة التي يتعرض لها بشكل موسع في الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"ما له قيمة" .. رسالة قوية من الشيخ بخصوص احتراف سعود عبد الحميد!

علق الناقد محمد الشيخ على أنباء احتراف سعود عبد الحميد في أوروبا ورحيله عن الهلال، في ظل تضارب الأنباء في الساعات الماضية بخصوص مصير النجم السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال أم يوفنتوس؟ كونسيساو ينصف والده ويحسم قراره

أوضحت أنباء قادمة من إيطاليا حقيقة انتقال فرانشيسكو كونسيساو إلى صفوف يوفنتوس والأسباب وراء قراره مغادرة بورتو. "اقرأ التفاصيل"

"نيمار ينتظرك بمونديال الأندية" .. حملة منظمة لإقناع ووكر بخلافة سعود في الهلال!

قامت جماهير الهلال السعودي بشن حملة مكثفة على حساب المدافع الإنجليزي كايل ووكر، طمحًا في إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق. "اقرأ التفاصيل"