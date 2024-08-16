"استفز الهلال وكشف عن دور ميتروفيتش في انتقاله للاتحاد" .. رايكوفيتش يدخل أجواء المنافسة سريعًا!

واحدة من أهم صفقات نادي الاتحاد..

يبدو أن الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، دخل أجواء "المنافسة" في المملكة العربية السعودية سريعًا؛ وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الاتحاد تعاقد مع رايكوفيتش البالغ من العمر 28 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف ريال مايوركا الإسباني؛ وفي صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. قال الحارس الصربي بعد تعادل العميد "وديًا" مع القادسية السعودي (1-1)، مساء يوم الجمعة: "الاتحاد أفضل من الهلال"؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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وعلى جانب آخر.. كشف بريدراج رايكوفيتش، عن دور الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، نجمي نادي الهلال، في انتقاله إلى العميد الاتحادي.

واعترف رايكوفيتش بأنه تحدث مع سافيتش وميتروفيتش، وقام بتوجيه بعض الأسئلة لهما عن الأجواء في المملكة العربية السعودية ودوري روشن للمحترفين؛ وذلك قبل التوقيع مع الاتحاد رسميًا.