"نيمار ينتظرك بمونديال الأندية" .. حملة منظمة لإقناع ووكر بخلافة سعود في الهلال!

ليس المرشح الوحيد

قامت جماهير الهلال السعودي بشن حملة مكثفة على حساب المدافع الإنجليزي كايل ووكر، طمحًا في إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق.

الهلال دخل في حالة طوارىء خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل البحث عن ظهير جديد، لتعويض الرحيل المتوقع لسعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

صحيفة "الرياضية" قالت إن النادي السعودي قرر التوجه نحو ووكر، طمحًا في ضمه بالأيام الأخيرة للميركاتو، وهو الأمر الذي دفع عشاق الأزرق إلى التواجد بكثافة على حساب اللاعب على موقع "إنستجرام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت أبرز تعليقات المشجعين كالتالي:"الهلال ينتظر، انتقل إلى الهلال، نحن النادي الأفضل في العالم وأنت تستحق اللعب معنا، نحن نريدك أن تلعب في كأس العالم للأندية 2025 بشعار الهلال مع نيمار".

وكانت الرياضية قد أكدت أن الهلال بدأ اتصالاته بالفعل مع مانشستر سيتي للتعاقد مع الظهير المخضرم، تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها صاحب الـ34 سنة بالانتقال للسعودية، حيث اعترف في وقت سابق عن رغبة الأهلي في التعاقد معه الموسم الماضي.

ولا يعتبر ووكر هو المرشح الوحيد لتعويض رحيل سعود عبد الحميد، هناك أيضًا الهولندي جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن الذي ارتبط اسمه كذلك بالهلال.