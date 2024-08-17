"لا تتصارع مع الخنزير".. رد عنيف من وكيل سعود عبد الحميد بعد أزمة انتقاله إلى روما!

حملة هجوم شرسة تعرض لها وكيل نجم الهلال

خرج أحمد المعلم وكيل سعود عبد الحميد ظهير نادي الهلال السعودي، للرد على حملة الهجوم الشرسة التي يتعرض لها بشكل موسع في الفترة الأخيرة.

سعود أصبح على قريبًا للغاية من الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء حول انتقاله إلى صفوف روما الإيطالي، في خطوة فريدة من نوعها بالنسبة للاعبين السعوديين.

البعض اتهم أحمد المعلم بأنه يقوم بتحريض سعود من أجل التمرد على الهلال، ليخرج قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس":"لا تتصارع مع خنزير، كلاكما ستتسخان والخنزير يحب ذلك".

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وكان وكيل اللاعبين نواف المهدي قد هاجم سعود عبد الحميد وزعم بأن "جهل" اللاعبين السعوديين أوقعهم في يد عصابة سماسرة تعمل في الخارج وتحرضهم ضد أنديتهم بعروض أوروبية، مشيرًا بأصابع الاتهام نحو المعلم.

وظهر أيضًا فهد باقاديم وكيل أعمال سعود السابق، ليلمح بأن المعلم تلاعب مستقبل اللاعب بالقول:"لن نسمح لصومالي أن يتحكم برياضتنا".

وبعد كل هذه الاتهامات قال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي إن المعلم بريء من كل هذه الاتهامات، حيث يتحرك ضمن مشروع وطني سعودي، لنقل سعود إلى الملاعب الأوروبية ولم يكن يتلاعب بمستقبله كما يدعي البعض.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قالت إن هذا المشروع سيتضمن انتقال ثنائي الاتحاد أيضًا فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، بالإضافة إلى نواف العقيدي حارس النصر الشاب الذي قد يلحق بهما إلى أوروبا.