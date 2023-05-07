أخبار الهلال اليوم | عودة الزعيم إلى الرياض .. وحديث ياباني عن كارييو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 مايو 2023.

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محمد كنو .. إثارة جدل بعد النهائي الآسيوي!

أثار محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال الجدل بين جماهير ناديه، بسبب رد فعله بعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يظهر متأثرًا بالهزيمة! "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد الآسيوي يحبط الهلال ويجرده من ألقابه القارية!

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجدل، بعدما جرد نادي الهلال من الألقاب القارية التي حصل عليها، ولم يعتبره الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، ليمنح اللقب إلى أوراوا ريد دياموندز الياباني! "اقرأ التفاصيل"

"لماذا لا تأتي إلى أوراوا" .. كارييو حديث الجميع عقب نهائي آسيا!

قدم النجم البيروفي أندريه كارييو جناح الهلال، مستوى أكثر من مميز في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع الجميع للحديث عنه بشكل كبير. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصرف مفاجئ من علي البليهي بعد خسارة النهائي الآسيوي

لا يتوقف علي البليهي مدافع نادي الهلال عن إثارة الجدل، حتى بعد خسارة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم .. تركت الفريق مهلهلًا!"

على الرغم من النجاحات التي قامت بها إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2022 تسبب لها في أزمة كبيرة مع الجميع! "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يصل إلى الرياض بعد خسارة نهائي آسيا

وصلت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الأحد، بعد المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد مساء أمس السبت.

وخسر الهلال أمام أوراوا ريد بهدف دون رد، ليحقق الفريق الياباني اللقب الثالث في تاريخه.

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