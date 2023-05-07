فيديو | تصرف مفاجئ من علي البليهي بعد خسارة النهائي الآسيوي

لا يتوقف علي البليهي مدافع نادي الهلال عن إثارة الجدل، حتى بعد خسارة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وتلقى الهلال الهزيمة أمام أوراوا ريد في الدور النهائي بدوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأثناء حصول لاعبي الهلال على الميداليات الفضية، رفض علي البليهي الانحناء لارتداء الميدالية الفضية، عكس جميع لاعبي الهلال والجهازين الفني والإداري.
البليهي اكتفى فقط بمصافحة أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأمسك بالميدالية الفضية في يده، حتى خرج صف التكريم المتواجد.
وكان علي البليهي أحد العناصر الأساسية التي شاركت مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولكنه لم يتمكن من قيادة الزعيم من الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي