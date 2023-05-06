محمد كنو .. إثارة جدل بعد النهائي الآسيوي!

أحمد رفعت
|
Mohamed Kanno - hilal - Nassr 2022al hilal twitter
الهلالثقافةأوراوا ريدز vs الهلالأوراوا ريدزدوري أبطال آسيادوري روشن السعوديمحمد كنو

جماهير الهلال تُهاجم محمد كنو

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

أثار محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال الجدل بين جماهير ناديه، بسبب ردود فعله بعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يظهر متأثرًا بالهزيمة!

وخسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتشر فيديو لمحمد كنو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يخرج من ملعب مباراة الهلال أمام أوراوا، حيث هاجمته الجماهير على السماعات التي كان يرتديها.

من جانبه هاجمه الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة يهاجمه فيها، ويتهمه بحرمان الهلال من لاعبين عالميين.

وجاء نص التغريدة: "بعت ناديك عشان سويت قروش، ثم رجعت تبكي كالطفل، حرمت الفريق من لاعبين عالميين وبطولات كانت في المتناول بسبب الضغط عليهم، وفي النهاية قاعد تسحب رجولك في الملعب وخارج الملعب سنابات وضحك والجمهور يحترق".

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

569686 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
569686 الأصوات

اختيارات المحررين