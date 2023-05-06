محمد كنو .. إثارة جدل بعد النهائي الآسيوي!

جماهير الهلال تُهاجم محمد كنو

shahid

أثار محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال الجدل بين جماهير ناديه، بسبب ردود فعله بعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يظهر متأثرًا بالهزيمة!

وخسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتشر فيديو لمحمد كنو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يخرج من ملعب مباراة الهلال أمام أوراوا، حيث هاجمته الجماهير على السماعات التي كان يرتديها.

من جانبه هاجمه الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة يهاجمه فيها، ويتهمه بحرمان الهلال من لاعبين عالميين.

وجاء نص التغريدة: "بعت ناديك عشان سويت قروش، ثم رجعت تبكي كالطفل، حرمت الفريق من لاعبين عالميين وبطولات كانت في المتناول بسبب الضغط عليهم، وفي النهاية قاعد تسحب رجولك في الملعب وخارج الملعب سنابات وضحك والجمهور يحترق".

Shahid