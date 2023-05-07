"لماذا لا تأتي إلى أوراوا" .. كارييو حديث الجميع عقب نهائي آسيا!

الجماهير اليابانية تتغنى بالنجم البيروفي كارييو

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قدم النجم البيروفي أندريه كارييو جناح الهلال، مستوى أكثر من مميز في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع الجميع للحديث عنه بشكل كبير.

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وعلى الرغم من المستوى الذي ظهر به كارييو، إلا أنه سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه، ولكن الجميع أشاد بالمستوى المميز الذي ظهر به في تلك المواجهة.

وتغنى العديد من اليابانيين وبالتحديد جمهور أوراوا بمستوى كارييو خلال مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد أحدهم على أنه كان التهديد الأول للهلال ووصفه بـ"استثنائي في آسيا".

بينما تعاطف معه أحد جماهير أوراوا، حيث قال: "أمر مثير للشفقة أن ينتقد كارييو، وهذا تقييم غير عادل، لماذا لا تأتي إلى أوراوا؟".

وخسر الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا 2022، أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

Shahid