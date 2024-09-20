أخبار الهلال اليوم | الاعتراض في عمومية رابطة الدوري .. ورئيس الشباب يدافع عن صفقة متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال يعترض على تضييع الوقت بعمومية الرابطة

كشفت صحيفة "الرياضية" عن اعتراض ممثل نادي الهلال في الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي، التي أقيمت أمس الخميس، على تضييع الوقت.

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وأوضحت الصحيفة أن ممثل الهلال طلب عدم مراجعة ما تم الاتفاق عليه في محاضر اجتماع الجلسات الماضية، لأن ذلك تم بموافقة وتوقيع جميع الأندية، ومراجعته قبل كل عمومية للرابطة يتسبب في التأخير وإضاعة الوقت.

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