"احترموا أبوكم" .. نيمار يسخر من مالكوم وماركوس ليوناردو في تدريبات الهلال!

شاهد ما حدث في تدريبات الهلال

سخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، من مواطنيه مالكوم وماركوس ليوناردو، خلال تدريبات الزعيم التي أقيمت مساء أمس الخميس.

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ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد مساء السبت المقبل، في الجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ونشر حساب الهلال مقطع فيديو شاركه مع نيمار على منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، يظهر تحديًا بين الثلاثي البرازيلي نيمار ومالكوم وليوناردو.

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وفاز نيمار بالتحدي على مالكوم وليوناردو، ليحتفل بشكل جنوني، شبهه البعض باحتفال صديقهم سعود عبد الحميد، لاعب الزعيم السابق المنضم مؤخرًا إلى روما الإيطالي.

وعلق نيمار على الفيديو قائلًا: "احترموا أبوكم يا صغار"، بعد أن نجح في التفوق عليهما في تحدي التسديد على المرمى الذي أقيم بينهم.