رئيس الدوري السعودي عن ضم مبابي وفينيسيوس: كل شيء ممكن .. وهدفنا أن نكون ضمن الخمسة الكبار

"كريستيانو جذب النجوم إلى المملكة"

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين، أن بلاده تستهدف وضع دوري روشن للمحترفين، ضمن أفضل 5 دوريات على مستوى العالم في وقت قياسي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقابلة مع مغربل الذي وصفته بـ"تيباس السعودي"، وقال في أبرز تصريحاته: "نريد أن يكون دورينا ضمن أفضل 5 دوريات في العالم، رغم أننا يجب أن نطمح أولاً إلى أن نكون ضمن العشرة الأوائل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

وأضاف: "أعتقد أننا اقتربنا من تحقيق ذلك، لقد تحسننا كثيرًا ونواصل جذب الشخصيات العالمية. الأمر الجديد هو أننا نجلب أيضًا نجومًا شبابًا يفضلون التطور في السعودية".

وتابع مغربل: "تأثير رونالدو؟ إنه أحد العظماء في تاريخ كرة القدم وكان لوصوله تأثير هائل داخل وخارج الملعب، مما أدى إلى تسريع تطوير البطولة وجذب المزيد من اللاعبين، لقد تكيف كثيرًا مع الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب وهذا أمر إيجابي".

وعندما سئل مغربل "هل من الممكن جلب فينيسيوس أو مبابي للسعودية في المستقبل؟"، رد قائلًا: "فكرتنا الأساسية هي الاستمرار في التعاقد مع النجوم وأعتقد أن كل شيء ممكن. ما كان مستحيلًا جعلناه ممكنًا. أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

وواصل: "التعاقد مع لاعبين من نوعية ناتشو يحدث تأثيرًا كبيرًا على مستوى المسابقة، وانضمام نجم الريال السابق يعني أنه يمكن لنجوم آخرين أن ينضموا إلى منافستنا في المستقبل ويجعلوها مستدامة. ناتشو لاعب من الطراز العالمي وسيكون له تأثير كبير على الملعب، فضلاً عن كونه مثالًا خارجه".

واستمر: "نريد الحفاظ على حجم استثماراتنا في كرة القدم، الأمر لا يتوقف عند موسم واحد. بلادنا تتنفس كرة القدم، حيث أن 80٪ من الشعب يعشق متابعتها، نريد مواصلة النمو من الناحية التجارية والإعلامية؛ وكذلك الاستثمار في اللاعبين الكبار وتنمية أنديتنا بشكل عام".

وختم: "لا توجد حاليًا محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن إمكانية لعب أندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، نحن نبذل جهودنا في تطوير الدوري السعودي في الوقت الراهن".