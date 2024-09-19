"زعل النصر لا يعنينا!" .. رئيس الشباب يكشف عن كواليس لقائه مع جويدو فينجا

الخلافات اشتعلت بين النصر والشباب مؤخرًا..

كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن "كواليس" لقائه مع الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لعملاق الرياض النصر، مساء اليوم الخميس.

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المنجم التقى مع فينجا، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للرابطة السعودية المحترفة؛ حيث أخذ الثنائي يتبادل الحوار، لعدة دقائق.

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وعن ذلك يقول المنجم في تصريحات لـ"الشرق"، مساء اليوم: "فينجا عاتبني من باب المزاح؛ بسبب انتقال الظهير الأيسر متعب الحربي إلى الهلال، بدلًا من النصر".

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وأكد رئيس نادي الشباب، أن "زعل" النصر لا يعنيه هو ومجلس إدارته في شيء، مشددًا على أنه يعمل من أجل مصلحة ناديه فقط؛ في إشارة إلى بيع الحربي، للفريق الذي قدّم سعرًا أكبر.

النصر توصل إلى اتفاق مع الليث، للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي؛ قبل أن يتفاجأ الجميع، بتحول وجهة اللاعب إلى الهلال.

وعلى جانب آخر.. عاتب محمد المنجم، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ بسبب عدم حضورهم إلى المباريات؛ قائلًا: "غيابكم عن المدرجات، حرمنا من عديد الفوائد والمميزات".

وفي النهاية.. أعرب المنجم عن رضاه على عمل مجلس إدارة الشباب، في سوق الانتقالات الصيفية، لافتًا إلى أنه تم إحلال وتجديد الفريق الأول بالكامل؛ من خلال التعاقد مع 11 لاعبًا جديدًا.