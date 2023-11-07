أخبار الهلال اليوم | صديق ميسي يفجر مفاجأة جديدة عن العرض السعودي وجورج جيسوس يقدم شكوى للفيفا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق السابع من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق السابع من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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حقيقة انتقال نجم الهلال إلى نيوكاسل يونايتد في الشتوية

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة جديدة عن عرض الهلال لليونيل ميسي .. مبلغ خرافي "تعامل معه بلا مبالاة"

على الرغم من مرور عدة أشهر، على رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ إلا أن كواليس المفاوضات، لا تزال تتسرب من وقتٍ إلى آخر. (طالع التفاصيل)

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رغم تدريبه الهلال .. جورج جيسوس يستعد لتصعيد قضيته إلى "فيفا" ضد هذا الفريق!

يجهز البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، شكوى رسمية؛ لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة القادمة. (طالع التفاصيل)

صدمة جديدة بعد خيانة نيمار .. اقتحام منزل صديقته واحتجاز والديها "رهائن"

اقتحمت إحدى العصابات، منزل برونا بيانكاردي، صديقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

سعد الشهري: قدمت للهلال الكثير وعليه الاعتراف بفضلي عليه، والنصر ليس الأفضل في السعودية!

يرى سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، أنه صاحب فضل على نادي الهلال في تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، مطالبًا جماهيره بالاعتراف بجميله. (طالع التفاصيل)

رسميًا | تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك .. "مفاجأة للنصر وتأجيل لقاء الاتحاد بشرط!"

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

صلاح أحدهم .. الأندية السعودية تستهدف رباعي الدوري الإنجليزي في يناير

واهم من اعتقد أن ثورة دوري روشن السعودي توقفت وانتهت عند غلق باب سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إذ الأمر لم ينته بعد والمزيد مازال قادمًا! (طالع التفاصيل)

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