صلاح أحدهم .. الأندية السعودية تستهدف رباعي الدوري الإنجليزي في يناير

ثورة دوري روشن لم تتوقف عند الصيف الماضي

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واهم من اعتقد أن ثورة دوري روشن السعودي توقفت وانتهت عند غلق باب سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إذ الأمر لم ينته بعد والمزيد مازال قادم!

الصحفي الخبير بسوق الانتقالات، إكرم كونور، أفاد عبر منصة إكس أن أندية دوري روشن تستهدف 4 نجوم من الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، والذي سيفتح أبوابه خلال يناير 2024.

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وأشار كونور إلى أن محمد صلاح الذي حاول الاتحاد جاهدًا إقناع ليفربول بالتخلي عنه خلال الصيف أحد هؤلاء النجوم، وذلك رغم ما أثير عن غلق باب التفاوض معه لعدم ضغطه على ناديه للسماح له بالرحيل.

النجوم الثلاثة الآخرون المستهدفون من أندية دوري روشن هم كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي وبرونو فيرنانديز وكريستيان إيريكسين لاعبا وسط مانشستر يونايتد.

يُشار إلى أن الإعلامي السعودي محمد قاعود كان قد طرح اسمًا خامسًا يسعى الأهلي تحديدًا لضمه وهو كالفين فيليبس لاعب وسط السيتي.

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