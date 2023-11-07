رغم تدريبه الهلال .. جورج جيسوس يستعد لتصعيد قضيته إلى "فيفا" ضد هذا الفريق!

جورج جيسوس يستعد لمعركة قانونية أمام "فيفا"

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يجهز البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، شكوى رسمية؛ لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة القادمة.

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جيسوس تولى القيادة الفنية لنادي الهلال، مطلع الموسم الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر معه جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "أبولا"، طلب جيسوس من مجلس إدارة نادي فنربخشه التركي؛ الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي، إلى جانب مكافأة التتويج بلقب الكأس المحلي.

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وكشفت الصحيفة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إرسال المدير الفني البرتغالي، تحذيرًا أخيرًا إلى فنربخشه، الأسبوع الماضي؛ إلا أنه لم يتلق أي رد من مجلس إدارة النادي.

الصحيفة أعلنت تجهيز مدرب نادي الهلال، الشكوى لتقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بعد تجاهل فنربخشه، الرد على تحذيره الأخير.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، حقق 35 فوزًا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، في 52 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فتربخشه التركي، الموسم الرياضي الماضي.

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