سعد الشهري: قدمت للهلال الكثير وعليه الاعتراف بفضلي عليه، والنصر ليس الأفضل في السعودية!

المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي يوجه رسائله لجماهير الهلال..

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يرى سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، أنه صاحب فضل على نادي الهلال في تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، مطالبًا جماهيره بالاعتراف بجميله.

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الزعيم حسم اللقب المحلي وقتها في الجولة الأخيرة متفوقًا على الاتحاد بنقطتين فقط، بعد فوزه أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

حول هذا اللقب، قال الشهري خلال تصريحاته لبرنامج "احكي مالك": "كي يعرف الهلاليون جميلي عليهم، في الموسم قبل الماضي عندما حقق الهلال لقب الدوري، خاض المباراة الأخيرة أمام الفيصلي، والتي كان عليه الفوز بها، وكان يعاني من غياب كافة مدافعيه، وأنا قبلها في بطولة آسيا التي حققها منتخب السعودية الأولمبي، وضعت سعود عبد الحميد؛ ظهير أيسر الهلال، كمدافع وكان أحد أفضل المدافعين في البطولة بشكل عام، وعندما جاءت المباراة الأخيرة هذه اضطر الهلال للدفع بسعود مدافع، من الذي جهزه طوال هذه الفترة؟، لا بد أن يعترف الهلاليون أنني صاحب فضل عليهم في حصد لقب الدوري".

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وانتقل المدير الفني للمنتخب الأولمبي للحديث عن الاتهامات التي توجه له بالعمل في "سمسرة" اللاعبين وتسهيل انتقال لاعبي الأولمبي لنادي النصر، رافضًا هذه الاتهامات، ومشددًا على استفادة الزعيم من ضم الكثير من اللاعبين بعد تألقهم مع الفئات المختلفة لمنتخبات الشباب التي عمل بها..

"قمت بضم الكثير من اللاعبين للمنتخب وبعدها انضموا للهلال كفهد الرشيدي وعمر العودة وعادل المولد وراشد السالم، لكن الكثيرين لا يركزون إلا على انتقال عبد الإله العمري إلى النصر بعد ضمي له، مستحيل أن أساعد اللاعبين للانتقال للنصر، لكن هناك أشخاصًا أرادوا إثارة الزوبعة في هذا الموضوع، هو إعلامي ربما ينتمي للهلال.

"سألوا المسؤول عن انتقال العمري للنصر، ليس لي أي دخل في الموضوع، مستحيل أن أتدخل وأخون الأمانة، ارجعوا للفترة من عام 2015 إلى 2017 كنت وقتها مع مدرب المنتخب تحت 19 عامًا وهي الفترة التي انتقل خلالها العمري للنصر، وقتها هناك خمسة أو ستة لاعبين قمت بضمهم للمنتخب من الأندية الصغيرة وجميعهم انضموا للهلال، لكن وقتها لم يتحدث أحد".

الشهري؛ نجم النصر الأسبق، اختتم حديثه باختيار الزعيم كأفضل نادٍ في تاريخ الكرة السعودية: "لا أريد التحدث بعاطفة، سأتحدث بالأرقام، لذلك أعتقد أنه الهلال ثم النصر فالاتحاد".

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