أخبار الهلال اليوم | شكر بريطاني .. والبليهي نصراوي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 9 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق التاسع من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الاتحاد الآسيوي يكشف عن المواعيد الجديد لمباريات دوري الأبطال



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بعد انتهاء جميع مباريات منطقة الشرق مؤخرًا. "

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فيديو | بعد الخماسية .. رد فعل غير متوقع من جماهير الهلال خلال لقاء نيوكاسل



تلقى فريق نادي الهلال خسارة كبيرة على يد نيوكاسل الإنجليزي بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" مساء أمس الخميس. "

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"البليهي سينتصر في معركة التفاوض مع الهلال"







يرى الإعلامي محمد الغامدي، أن علي البليهي مدافع نادي الهلال، سينتصر في مرحلة التفاوض مع ناديه، من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية. "

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فيديو | حقيقة أم مزحة؟ .. شقيق البليهي يصدم الهلاليين بناديه الجديد



أثار شقيق علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الجدل بشكل كبير بعدما كشف عن الوجهة المقبلة للاعب، في ظل رفضه لعرض التجديد المقدم من إدارة الزعيم. "

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السفير البريطاني يشكر الهلال بعد ودية نيوكاسل



وجه نيل كرومتون، على فوز فريق نيوكاسل على نظيره الهلال، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الخميس.







ونشر السفير البريطاني عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "مباراة رائعة 5-0 لنيوكاسل، شكرًا للهلال على الاستضافة، أسبوع ممتع مع جماهير نيوكاسل! أتمنى رؤيتهم مرة أخرى قريبًا!".

