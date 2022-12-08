فيديو | حقيقة أم مزحة؟ .. شقيق البليهي يصدم الهلاليين بناديه الجديد

هل بالفعل يرحل علي البليهي عن الهلال في ظل الخلافات المادية مع إدارة النادي؟

أثار شقيق علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الجدل بشكل كبير بعدما كشف عن الوجهة المقبلة للاعب، في ظل رفضه لعرض التجديد المقدم من إدارة الزعيم.

التقارير الصحفية تحدثت عن رفض اللاعب لعرض الزعيم، اعتراضًا على المقابل المادي ومدة العقد، إذ يريد تقاضي 14 مليون ريال في موسمين.

وانتشر فيديو لشقيق اللاعب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناكرًا معرفته في البداية ما إذا كان البليهي سيستمر في الهلال أم سيرحل للنصر، لكنه بعد ذلك خرج عن صمته.

المتحدث لشقيق مدافع الزعيم طلب منه الإفصاح عن وجهته المقبلة خلف الكاميرا، وبالفعل وجه الكاميرا إلى الأرض، ليهمس بعدها شقيقه ضاحكًا: "نصراوي".

حديث شقيق مدافع الزعيم لم يبدو عليه الجدية، وفي الوقت نفسه لم يتضح ما إذا كانت مجرد مزحة أم حقيقة.

لكن بالأمس، المدافع الدولي نفى بطريقته انضمامه لنادٍ آخر بخلاف الهلال، من خلال صورة نشرها عبر تطبيق "سناب شات". (طالع التفاصيل)