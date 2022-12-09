الاتحاد الآسيوي يكشف عن المواعيد الجديد لمباريات دوري الأبطال

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 والأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا.

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بعد انتهاء جميع مباريات منطقة الشرق مؤخرًا.

وانتهت جميع مباريات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا، بتأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى المباراة النهائية، منتظر المتأهل من منطقة الغرب.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 3 و 4 فبراير إلى 19 و20 من نفس الشهر، من أجل إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب.

وستقام مباراتي دور الربع نهائي يوم 23 فبراير الجاري، على أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 26 فبراير 2023، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دور أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض المتأهل إلى النهائي من منطقة الشرق، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما باليابان، ملعب أوراوا ريد دايموندز.

وسيتم إعلان مكان إقامة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة، حيث ستقام بنظام التجمع.