فيديو | بعد الخماسية .. رد فعل غير متوقع من جماهير الهلال خلال لقاء نيوكاسل

كيف تعاملت جماهير الهلال بعد الهزيمة بخماسية ضد نيوكاسل

تلقى فريق نادي الهلال خسارة كبيرة على يد نيوكاسل الإنجليزي بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" مساء أمس الخميس.

وشهدت المباراة حضور جماهير كبير، بعد أن نفدت تذاكر المواجهة بالكامل، قبل انطلاقها بساعات قليلة.

وانتشرت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد المباراة، لتصرفات الجماهير بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، حيث ظهرت الجماهير وهي تقوم بتشجيع نيوكاسل بدلًا من الهلال.

وبعد انتهاء المباراة، قامت الجماهير بمساندة لاعبي الهلال، حيث قاموا بالتصفيق لهم وتحيتهم، وذلك من أجل مساندة لاعبي الزعيم بعد انتهاء المواجهة.

وخاض فريق الهلال مباراة نيوكاسل، بدون اللاعبين الدوليين، حيث فضّل المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم، إراحة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع منتخب السعودية بكأس العالم قطر 2022.