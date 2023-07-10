أخبار الهلال اليوم | سر استبعاد موسى ماريجا .. وكواليس صفقة سافيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم الإثنين "10 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

صفقة برناردو سيلفا .. الهلال يحارب باريس سان جيرمان بعرض الـ905 ملايين ريال

كثف نادي الهلال، من مفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لحسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رئيس لاتسيو يقلل من السعودية وسافيتش يتوسل .. كواليس صفقة الهلال المرتقبة

كشف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، عن كواليس جديدة، في اقتراب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى الهلال (طالع التفاصيل).

أسباب انضباطية؟ الكشف عن سر "طرد" موسى ماريجا من معسكر الهلال

فاجأ جورج جيسوس الجميع بطرد موسى ماريجا من معسكر الهلال المقام في النمسا حاليًا والأمر بإعادته إلى الرياض، وقد ألمح البعض إلا أن أسبابًا انضباطية تقف خلف القرار (طالع التفاصيل).

حُسمت .. سافيتش يعلن قراره النهائي بين الهلال ويوفنتوس

حسم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو قراره واختار ناديه الذي سيلعب له الموسم القادم، علمًا أن خياراته حُصرت مؤخرًا بين تجديد عقده مع النسور أو الانتقال إلى يوفنتوس أو تغيير الأجواء تمامًا باللعب مع الهلال (طالع التفاصيل).



فيديو | شاهد رد فعله .. مشجع يطلب من آداما تراوري اللعب في الهلال

تداول مغردون في تويتر مقطع فيديو لمشجع هلالي يطلب من آداما تراوري جناح وولفرهامبتون ومنتخب إسبانيا اللعب في الهلال الموسم القادم (طالع التفاصيل).

بعد استبعاده .. موسى ماريجا قد يطعن الهلال وينتقل لفريق بالدوري السعودي!

قرر المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، استبعاد المهاجم المالي موسى ماريجا من قائمة الفريق، المشاركة في معسكر النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ليس من رباعي القمة حتى! نادٍ سعودي يرفض ضم موسى ماريجا

لم يعد هناك مجالًا للتكهنات .. لقد انتهت قصة الهلال مع مهاجمه المالي موسى ماريجا بعدما استبعده المدرب الجديد جورج جيسوس من معسكر النمسا وأمر بعودته إلى الرياض (طالع التفاصيل).

هل اقترب لوكاكو؟ قرار مفاجئ من جيسوس تجاه موسى ماريجا

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال قرارًا حاسمًا، بشأن مستقبل النجم المالي موسى ماريجا مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

"كفاكم ذلًا وأنتم دون كرامة" .. الهلال يُقدم عرضًا جديدًا للوكاكو والجمهور ينفجر غضبًا

"لا تراجع ولا استسلام" .. هذا هو شعار الهلال في محاولاته لضم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، حيث أفادت قناة الكأس القطرية أن النادي قدم عرضًا جديدًا لإقناع المهاجم البلجيكي بالقدوم لدوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).