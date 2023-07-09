هل اقترب لوكاكو؟ قرار مفاجئ من جيسوس تجاه موسى ماريجا

ماريجا في طريقه إلى الرياض بعد قرار استبعاده

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال قرارًا حاسمًا، بشأن مستقبل النجم المالي موسى ماريجا مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مستقبل ماريجا متعلق بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي، عن قرار جيسوس بمغادرة موسى ماريجا معسكر الفريق، المقام حاليًا في النمسا، والعودة إلى الرياض بقرار فني.

ومن المقرر أن يُكمل موسى ماريجا برنامجه التدريبي بشكل طبيعي في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض.

ودخل الهلال في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية مع نادي تشيلسي، من أجل حسم التعاقد مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقد يحسم الزعيم الصفقة خلال الساعات القادمة.