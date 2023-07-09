أسباب انضباطية؟ الكشف عن سر "طرد" موسى ماريجا من معسكر الهلال

ماريجا عاد فجأة إلى الرياض

فاجأ جورج جيسوس الجميع بطرد موسى ماريجا من معسكر الهلال المقام في النمسا حاليًا والأمر بإعادته إلى الرياض، وقد ألمح البعض إلا أن أسبابًا انضباطية تقف خلف القرار.

الهلال يتواجد في النمسا منذ عدة أيام، حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد 2023-2024، وقد سافر ماريجا ضمن البعثة لكنه عاد للرياض اليوم وسيتدرب منفردًا حتى البت في مستقبله.

قنوات الكأس القطرية كانت قد أفادت أن الهلال قرر التخلي عن المهاجم المالي المتبقي في عقده موسم واحد فقط، مشيرة إلى أنه يُثير اهتمام عدة أندية سعودية من المتوقع أن تتقدم بعروضها له خلال الساعات القليلة القادمة.

صحيفة الرياضية كشفت عن سر قرار جيسوس بشأن ماريجا، موضحة أن الأمر لا يتعلق بأي أسباب انضباطية بل فنية وتكتيكية بحتة.

وأضافت أن ماريجا لم يُقنع جيسوس بقدراته وإمكانية أن يكون جزءًا من تشكيل الهلال للموسم القادم، مشيرة إلى أنه يرغب باستبداله بلاعب آخر يمتلك خصائص مختلفة ويُناسب نهجه التكتيكي.

وأكدت الرياضية أن إدارة الهلال قررت خوض ماريحا لتدريبات منفردة في الرياض حتى حسم مستقبله وبيعه للنادي صاحب العرض الأفضل.