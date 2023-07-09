"كفاكم ذلًا وأنتم دون كرامة" .. الهلال يُقدم عرضًا جديدًا للوكاكو والجمهور ينفجر غضبًا

اللاعب مازال يرفض الهلال

"لا تراجع ولا استسلام" .. هذا هو شعار الهلال في محاولاته لضم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، حيث أفادت قناة الكأس القطرية أن النادي قدم عرضًا جديدًا لإقناع المهاجم البلجيكي بالقدوم لدوري روشن السعودي.

الهلال حاول جاهدًا إقناع لوكاكو بارتداء قميصه لكن اللاعب لا يريد سوى استمرار قصته مع إنتر، الذي لعب له معارًا الموسم الماضي، إلا أن تشيلسي يرفض تمامًا التخلي عن مطالبه المالية والمقدرة بـ40 مليون يورو والتي لم يصل إليها الفريق الإيطالي بعد.

الأخبار الأخيرة أكدت أن تشيلسي رفض العرض الجديد المقدم من إنتر ومازال يُصر على تلبية مطالبة المالية، فيما أشارت بعض المصادر لتدخل اللاعب بعرض تخفيض راتبه مع النيراتزوري لمساعدتهم على تقديم العرض المرضي لناديه الإنجليزي.

الجمهور السعودي لم يستقل خبر تقديم الهلال لعرض الجديد بترحاب، بل أبدى غضبه واستياءه وطالب الإدارة الزرقاء بالتحرك نحو أهداف أخرى في الهجوم.

أحد الهلاليين كتب معلقًا على تغريدة قنوات الكأس "لم أر في حياتي أذل من هذا النادي"، وأضاف آخر "المفاوض مع عنده كرامة"، وكتب ثالث "لماذا الإصرار عليه، هناك من هو أفضل منه".

يُشار إلى أن الهلال تعاقد هذا الصيف مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي بجانب المدرب جورج جيسوس.